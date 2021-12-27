Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты "накачивают" Украину вооружением.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать в Украине "маленькую войнушку", чтобы под этим предлогом ввести санкции против РФ.

Об этом Лавров заявил сегодня в одном из интервью.

"Я не исключаю, что такое желание есть - подпитать милитаристские настроения (в Украине – УНИАН), сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности", - сказал он.

Лавров заявил, что США "накачивают Украину вооружениями и бахвалятся, что с 2014 года поставили боеприпасов и ударных систем на 2,5 млрд долларов".

Также глава МИД РФ пригрозил тем, кто нарушит Минские договоренности, в которых заинтересована Россия.

"Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить… Но, если их разрушит кто-то еще, - пусть пеняет на себя", - добавил Лавров.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.