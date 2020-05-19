В Южной Корее заявили о не заразности пациентов с повторным положительным тестом на COVID-19

Двухнедельная изоляция пациентам, которых выписали из больницы, не нужна.

В Центре контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи заявили, что пациенты с повторным положительным тестом на COVID-19, не заразны и не требуют повторной изоляции.

Так, работники центра провели лабораторный анализ 108 повторных случаев и эпидемиологическое расследование 285 случаев, чтобы определить, нужно ли пациентов после выписки из больницы изолировать на две недели, сообщает CNN.

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Также исследовали 790 случаев близких контактов с 285 случаями повторных положительных тестов после выздоровления, но ученые не обнаружили, что кто-то заразился. Это означает, что двухнедельная изоляция пациентам, которых выписали из больницы, не нужна.

Эксперты считают, что полимеразная цепная реакция может проявлять доли мертвого вируса.

Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что повторные положительные результаты тестов на коронавирус у людей, которые переболели COVID-19, вызваны остатками вируса, который отложилось в легких.

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