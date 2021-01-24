Запрет не будет касаться грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи.

Правительство Израиля решило временно остановить международное авиасообщение, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.

Об этом пишет НВ со ссылкой на The Times of Israel.

В частности, Международный аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона закроют для всех международных рейсов уже в ночь на вторник, 26 января. Запрет продлится до 31 января, когда в стране завершается национальный локдаун.

"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы планируем сделать - мы герметично запечатаем страну. В течение этой недели закрытого неба мы сделаем прививку еще миллиону израильтян", - цитирует премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху газета Haaretz.

Запрет не будет касаться грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи.

Вылететь из Израиля можно будет лишь по следующим причинам: для лечения за границей, для работы, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи или в случае переезда.

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Соответствующее решение одобрили все министры страны, кроме главы Министерства иммиграции Пнины Тамано-Шата. Она назвала такую инициативу "неразумной", поскольку отменяются запланированные рейсы евреев, которые хотят вернуться в страну.

Напомним, Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированного от коронавируса населения. Там сделали прививку уже более чем 2 миллионам человек. В целом в стране подтвердили более 500 тысяч случаев коронавируса, более чем 4 тысячи пациентов умерли.

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Автор: УНИАН