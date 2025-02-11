Также Северная Корея может передать России еще большее количество войск.

Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия. Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи, передает Yonhap.

"(Северная Корея) предоставила около 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность того, что Север дополнительно предоставит войска, оружие и боеприпасы", - подчеркнул представитель министерства во время брифинга для парламентского комитета по обороне.

В Минобороны считают, что КНДР удвоит свои усилия по изготовлению оружия в 2025 году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного вооружения, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

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"Что касается отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами, министерство заявило, что Пхеньян, похоже, пытается создать благоприятные обстоятельства для переговоров с Вашингтоном с помощью жесткой риторики и провокаций", - отметили в Yonhap.

В то же время в КНДР не отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о планах восстановить отношения с лидером страны Ким Чен Ыном. Вместо этого в Северной Корее провели ракетные испытания и показали визит Кима на базу по производству ядерных материалов.

Участие КНДР в войне против Украины - что известно

Как писал УНИАН, ранее Ким Чен Ын приказал наказывать жителей КНДР, которые распространяют информацию о войне в Украине. Известно, что в Северной Корее за антигосударственную пропаганду нарушителям может грозить до 10 лет трудового лагеря или даже смертная казнь.

Также в ВСУ рассказали, остаются ли военные КНДР на Курщине после серьезных потерь. Там отметили, что они продолжают находиться на территории Курской области, однако их стало меньше.

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