Глава ведомства раскрыл главный урок, который вынес для себя Си Цзиньпин, наблюдая за провалами лидера РФ Владимира Путина.

Китай внимательно следит за российско-украинской войной для того, чтобы использовать этот опыт в отношении Тайваня. Это может сигнализировать о реальных планах КНР вторгнуться на эту территорию.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рей, пишет CNN. По его словам, китайские власти стремятся понять, как лучше перестроить собственную военную экономику, чтобы она не рухнула из-за санкций, как это случилось с РФ.

"В то время как США наблюдают за войной и учатся из нее, Китай тоже... Урок, на котором Китай может сосредоточиться - это влияние санкций на российскую экономику", - заявил Рей.

Он обратил внимание на меры, которые правительство КНР приняло в отношении смягчения своей экономики. В ФБР считают, что это можно расценивать как "сигнал" к подготовке реальной военной эскалации против Тайваня.

Война в Украине заставила КНР пересмотреть свои планы на Тайвань

Напомним, что ранее издание The New York Times пришло к выводу, что Китай, вероятнее всего, вынес свой "урок" из войны, которая разворачивается на территории Украины. В частности, фиаско российского лидера Владимира Путина не заставило страну забыть о своих амбициях по поводу Тайваня, который Китай считает своей исторической территорией.

Напротив, власти КНР лишь убедились в своих планах и решили использовать данные о провалах российской армии, режима Путина и крахе его экономики, чтобы не повторить аналогичных ошибок в рамках гипотетической войны за Тайвань.

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