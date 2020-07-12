Венгрия ужесточила ограничения на границах: Украина попала в "красный список"

Гражданам Украины, которая попала в "красный список", во въезде в Венгрию будет отказано.

Венгрия сегодня объявила о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах, вызванных вспышками коронавируса в нескольких странах.

Как заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, целью ограничений является недопущение носителей вируса в страну, сообщает Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, на границах будут проверять состояние здоровья граждан Венгрии, которые возвращаются из стран, внесенных в "желтый" и "красный" списки (где сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19). И даже если они не являются инфицированными, им придется пробыть 14 дней в карантине. Самоизоляции можно избежать, если гражданин может предъявить два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

Такие правила касаются и иностранцев, прибывающих в Венгрию из стран "желтого списка". Иностранцам из стран, внесенных в "красный список", въезд в Венгрию будет запрещен. Это касается и украинцев, ведь Украину, а также Албанию, Черногорию и некоторые другие страны венгерские власти внесли именно в "красный список".

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К "желтому списку" относятся, среди прочих стран, Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. А вот Хорватия, которая является популярным среди венгров туристическим направлением, находится в "зеленом списке".

От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и деловые люди, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

Как отмечается, в мае Венгрия отменила большинство карантинных ограничений и открыла границы с государствами ЕС.

По состоянию на 12 июля в стране зафиксировано 4234 случая COVID-19, от болезни умерли 595 человек.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

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