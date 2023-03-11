Своими действиями глава Чечни фактически похоронил понятие "кадыровцы" в Украине, считает военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал резкие изменения во внешности главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его возможном отравлении. Ранее также стало известно об отравлении одного из "топовых" командиров Кадырова.

Как отметил Жданов во время своего эфира в YouTube, по некоторым данным, которые требуют подтверждения, Кадырова действительно отравили спецслужбы ФСБ РФ.

"У него, по некоторым признакам, острая почечная недостаточность, которая вызвала резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный самолет, который был оборудован под реанимацию. Причем, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета", - отметил Жданов.

По его словам, борт приземлился в Москве через воздушное пространство Беларуси, а далее - направился в Нюнберг - в крупнейший медицинский университет Европы. Там, скорее всего, Кадырова лечат нестандартными методами лечения. Ведь специфика заведения позволяет отходить от норм медицинского протокола. Этим, собственно, и известен этот университет, отметил эксперт.

Также Жданов обратил внимание на тот факт, что после "исчезновения" Кадырова, пропали и новости о его так называемых тик-ток войсках "кадыровцах".

"Есть предположение, что Кадырова просто убрали. Помните, я говорил, что он фактически разваливает федеральную систему тем, что позволяет себе, будучи обычным региональным руководителем распиаренного региона России, командовать Росгвардией. И, смотрите, вместе с ним исчезло и такое понятие, как "кадыровцы". Ведь они обычные военнослужащие России. Они никуда не делись, они воюют на нашей территории, как выполняли свои задачи, так и выполняют, но, с исчезновением лидера - сам мем "кадыровцы" - тоже исчез", - сказал он.

Отравление Кадырова

На прошлой неделе в украинском и международном информационном пространстве появились слухи о возможном отравлении лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, немецкое издание Bild писало, что из-за ухудшения здоровья приспешник Путина не смог присутствовать на выступлении диктатора перед Советом Федерации 21 февраля. К лидеру Чечни в этот период прилетал известный врач из ОАЭ.

Журналисты отметили, что ранее Кадыров выглядел "опухшим" во время своих публичных выходов в свет. СМИ говорят, что у него, скорее всего, больные почки. До недавнего момента его "активность" медики поддерживали стимуляторами.

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