Власти Индонезии начали эвакуацию по меньшей мере 3000 жителей вблизи вулкана Маунт-Ибу на восточном острове Халмахера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что извержение вызвало облако толстого серого пепла высотой около 4 км.
"Извержение Маунт-Ибу продолжалось около двух минут, ... что заставило власти повысить уровень тревоги в близлежащих районах до самого строгого", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом вблизи вулкана проживают около 13 000 человек. При этом, по информации властей, ситуация "остается стабильной":
"События вблизи Маунт-Ибу связаны с серией извержений различных вулканов в Индонезии, которая расположена на тихоокеанском "Огненном кольце" и насчитывает 127 действующих вулканов".
Последние извержения вулканов в мире
Как сообщал УНИАН, в декабре в Японии начал извергаться опасный вулкан. Столб пепла и дыма от вулкана поднимался на тысячи метров в небо.
Выпадение пепла вызвало ухудшение видимости и опасные дорожные условия в пострадавших районах.