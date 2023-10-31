Сегодня йеменские хуситы атаковали израильскую территорию баллистической ракетой.

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны. Это произошло во время перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена.

"Ракета класса "земля-земля", которая была запущена по территории государства Израиль из района Красного моря, была успешно перехвачена системой дальней защиты "Стрела". Системы обнаружения ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее в наиболее подходящее оперативное время и место", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

На эту пресную для рядового наблюдателя новость обратило внимание украинское издание Defense Express, специализирующееся на оружейный тематике. Там отметили, что в сообщении израильских военных, очевидно, говорится о применении системы противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата ракеты, запущенной йеменскими хуситами.

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"Это первый случай в истории, когда в боевых условиях была использована мощнейшая система противоракетной обороны", – отмечает издание.

Вероятной целью ракеты хуситов был самый южный израильский город Эйлат. То есть от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической. В арсенале хуситов известно об одной такой ракете – Toufan, которая по сути является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.

Что касается израильской противоракетной системы Arrow 3, которую сегодня применили для перехвата, то она была создана в тесном сотрудничестве с США. Система работает по принципу заатмосферного кинетического перехвата на дальности до 2400 км. Штатный радар Arrow 3 в зависимости от версии может идентифицировать вражескую цель на дальности до 500 или до 900 км.

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Как писал УНИАН, сегодня поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за атаку по самому южному израильскому городу Эйлат. Представитель хуситов Яхья Сари пообещал, что они продолжат наносить удары по Израилю из-за его наземной операции в Газе.

На этом фоне Армия обороны Израиля сообщила про ожесточенные бои с террористами группировки ХАМАС на территории Сектора Газа. Утверждается, что на данный момент израильские военные уже ликвидировали "десятки террористов", противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты и изъяли много оружия.

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