В апреле в Италии приняли закон, который обязывал прививаться против COVID-19 всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения.

Триста медицинских работников в Италии подали судебный иск с целью обжалования требования об обязательной вакцинации против коронавируса.

Дело медиков со всей северной Италии будет рассматриваться 14 июля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией", - сказал конституционный юрист Даниэле Гранара, помогавший в формировании иска.

Также Гранара защищает десятки воспитателей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.

В апреле в Италии приняли закон, обязывающий всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, прививаться против COVID-19 - иначе их отстраняют от работы без сохранения заработной платы, если работодатель не может назначить их на другую должность.

По последним официальным данным, 45 750 из 1,9 миллиона медицинских работников еще не получили ни одной дозы вакцины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова