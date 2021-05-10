Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что стране осталось 100 дней до достижения коллективного иммунитета к COVID-19.
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По его словам, иммунитет сформируется после вакцинации 70% населения.
«Нам осталось всего 100 дней до достижения группового иммунитета, то есть до того, чтобы 70 процентов населения Испании было вакцинировано и, следовательно, иммунизировано», - сказал Санчес.
Он отметил, что в Испании полностью вакцинировали уже 6 миллионов человек. Треть взрослого населения получила первую дозу вакцины.
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