Вместо обычного голосового помощника россияне теперь слушают ругань украинского автора пьес.

Известная хакерская группа Anonymous взломала российский сервис "Яндекс.Навигатор". Теперь приложение "говорит" голосом украинского автора пьес и художника Леся Подервянского.

Об этом сообщает Gagadget.

По информации издания, хакеры провели атаку и удалили доступ ко всем клиентским устройствам, на которых было установлено приложение. Кроме этого, они удалили все версии голосовых помощников. Вместо них хакеры установили новый голосовой модуль.

Теперь "Яндекс.Навигатор" получил новый "голос" - с россиянами "разговаривает" украинский художник Лесь Подервянский. Он известен своими бранными пьесами. По информации издания, пользователи приложения тоже смогут оценить огромное количество нецензурной лексики от Подервянского.

В официальном Twitter-аккаунте хакеры пока не комментировали эту информацию и не давали подтверждения атаке на "Яндекс.Навигатор".

Ранее УНИАН уже сообщал, что хакеры Anonymous, выступающие против российской агрессии и полномасштабной войны в Украине, которую начал Кремль, "слили" 15 ГБ данных русской православной церкви.

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