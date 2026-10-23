Туск рассказал о реакции Зеленского на скандал с годом Шухевича и УПА во Львовской области

Зеленский заявил, что если дальнейшая процедура будет зависеть от него, то он ни в коем случае не поддержит решение Львовского облсовета.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил премьер-министра Польши Дональда Туска, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета по вопросу объявления 2027 года Годом УПА и Романа Шухевича. Об этом глава польского правительства рассказал журналистам во время пресс-конференции в рамках визита в Индию, сообщает Укринформ.

Туск добавил, что Зеленский был очень недоволен тем, что произошло.

"Я получил сигнал от президента Зеленского о том, что, если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае не поддержит это. Он был очень недоволен тем, что произошло", – рассказал премьер Польши.

Видео дня

Он подчеркнул, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами", а также для того, чтобы объяснить, почему такое решение только вредит интересам Украины и требует пересмотра, учитывая драматическую общую историю двух народов.

При этом Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран. Однако, по его мнению, украинцы "не могут искать никаких оправданий" в отношении Волынской трагедии и Шухевича.

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно – и в нашей истории, и в их – но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с интеграцией (в ЕС – ред.), если она не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу – ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", – заявил премьер Польши.

Туск рассказал, что уделил немало времени тому, чтобы объяснить президенту Украины точку зрения Польши, и у него сложилось впечатление, что Зеленский её понял.

"Зато мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне", – добавил он.

Провозглашение года Шухевича и УПА на Львовщине

Ранее УНИАН сообщал, что в заявлении Министерства иностранных дел Украины говорится, что решение Львовского областного совета о провозглашении года Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича является контрпродуктивным для усилий страны, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для двух стран и региона в целом. В МИД подчеркнули, что это решение было принято на региональном уровне. Депутаты, поддержавшие его, не обращались за консультациями ни к МИД, ни к другим органам центральной власти, чтобы оценить последствия своих действий для двусторонних отношений с Польшей. МИД Украины призвал польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать процессу нормализации отношений.

Также мы писали, что пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей опроверг слухи о каких-либо сбоях или приостановке поставок оборонной продукции для Киева из-за решения Львовского облсовета. Сеймей подчеркнул, что это ложная информация. По имеющимся данным, решение Львова совпало по времени с подготовкой крупного польского пакета оружия для Украины. Поступали сведения, что после голосования поставки военной помощи якобы приостановили.

Вас также могут заинтересовать новости: