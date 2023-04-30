Те, кто призывают к миру, должны требовать от страны-захватчика уйти.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посоветовал тем, кто предлагает начать мирные переговоры, адресовать такие предложения исключительно России, развязавшей полномасштабую войну против Украины.

"Не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Говорите захватчику уйти. Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к [президенту РФ Владимиру] Путину, а не к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", – написал Ландсбергис в Twitter.

Переговоры с Россией - позиция Украины

В течение последних недель от иностранных политиков все чаще звучат призывы к началу мирных переговоров России и Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Россия может говорить о желании закончить войну, но на самом деле продолжает убивать украинцев и пытаться захватить больше территории и вовсе не демонстрирует интереса к добросовестным переговорам.

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Украина неоднократно заявляла. что вывод российских войск со всей украинской территории яляется условием для старта переговоров, а сейчас любые инициативы по мирному урегулированию нецелесообразны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос иностранных журналистов о возможном диалоге с Путиным, заявил, что он террорист, который придумывает названия своим кровавым преступлениям, и никаких переговоров с ним быть не может.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией всё же состоятся в будущем. Их темами станут капитуляция России, репарации и наказание военных преступников.

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