Европейский союз подал новый иск против AstraZeneca. Он может привести к финансовым санкциям в отношении компании.
Читайте такжеПод офисами AstraZeneca прошли протесты за доступную вакцину (фоторепортаж)Об этом пишет Reuters.
ЕС хочет, чтобы AstraZeneca доставила в общей сложности 120 миллионов доз вакцины к концу июня.
В компании заявили, что первый судебный иск ЕС необоснован, так как она выполнила условия контракта.
Юрист ЕС сообщил суду, что в качестве частичной и немедленной компенсации за задержки компания должна доставить 90 миллионов во втором квартале. 30 миллионов доз были получены в конце марта.
Что этому предшествовало
- Еврокомиссия судится с британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca из-за нарушения последней соглашения о поставках вакцины от коронавируса.
- Спикер ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил, что компания не выполнила некоторые пункты соглашения, а также не разработала "надежную стратегию обеспечения своевременных поставок" вакцины.
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