Казалось бы, с возрастом наша интимная жизнь должна идти на спад. Но не нужно сразу же расстраиваться. Как показывает множество научных исследований, огромное удовольствие от секса мы получаем явно не в юном и молодом возрасте, и вот почему.
Во время исследования одного интернет-портала 37% женщин и 34% мужчин заявили, что их 40-летний возраст был лучшим для секса. Всего в исследовании приняли участие 828 человек, пишет Maximum.fm со ссылкой на Sex MissFit.
Читайте такжеУченые назвали лучший день недели для секса
Авторы исследования заявили: "Хотя 20-летние занимаются сексом много, он по-настоящему нравится 40-летним".
В основном это связано с тем, что у 40-летних меньше комплексов и больше опыта.
- Люди после 40 более уверены в себе
Они точно знают, чего хотят, не стесняются каких-либо звуков или совершать движения во время секса. Не беспокоятся о незначительном целлюлите или морщинах, а также меньше боятся неудач. Это то, что делает секс более расслабленным и, следовательно, идеальным.
- Супружеский секс означает лучший секс
Конечно, приятно оказаться в постели с любимым человеком впервые. Запах, ощущения на коже, сам секс – все новое и волнующее. Но если вы женаты долгое время, а это более вероятно в старшем возрасте, у вас есть что-то важное, что делает секс значительно лучше. Речь идет о глубокой любви и безграничном доверии. Вы также знаете, чего хочет ваш партнер, и что именно вы хотите. Вам больше не нужно скрывать свои фантазии, вы способны расслабиться и погрузиться в процесс.
- У зрелых женщин оргазмы лучше, а достигаются они легче и быстрее
С возрастом мы все больше и больше наслаждаемся сексом. И это огромное преимущество для получения оргазма, потому что женщинам после 40 лет легче достичь его. Исследование сайта OkCupid пришло к выводу, что у 40% 20-летних женщин были проблемы с достижением кульминации. А в 40 лет оргазм не получали всего 20 процентов женщин.
Поэтому зарубите себе на носу, что с возрастом все только улучшается. Главное – не бояться разговаривать со своим партнером, знать свои предпочтения и получать удовольствие от процесса.
Секс: новости на тему
- Семейная жизнь после 50: развенчиваем самые популярные мифы о браке и реальности
- Греческие ученые назвали продукт, который уменьшает риск импотенции
- Украинская молодежь пренебрегает контрацептивами: в Минздраве озвучили неутешительные последствия
- Воздержание для мужчин: стали известны последствия жизни без секса
- Страсть и понимание: сексолог рассказала, почему важно говорить с партнером о сексе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram