Він вважає, що розширену присутність Альянсу треба поширити на більш східні держави, такі як Болгарія, Угорщина та Словаччина.

Країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після саміту Бухарестської дев’ятки, передає Polskie Radio.

Дуда зазначив, що країни "дев’ятки" хочуть, щоб кількість солдатів НАТО, дислокованих у країнах східного флангу, значно збільшилася.

Він додав, що розширену присутність Альянсу "слід поширити на більш східні держави, такі як Болгарія, Угорщина та Словаччина".

"Ми також хочемо, щоб ця схема перетворилася на посилену передову оборону", - заявив президент Польщі.

"Іншими словами, щоб чисельність військ НАТО, дислокованих у різних країнах східного флангу, була значно збільшена", - пояснив він.

"Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи", - сказав Дуда.

Нагадаємо, лідери Бухарестської дев’ятки на саміті ухвалили спільну декларацію, в якій засудили агресію Росії проти України та виступили за зміцнення присутності НАТО на східному фланзі.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Дуда назвав кількість танків і бронетехніки, які Польща передала Україні. За його словами, Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у рамках допомоги для боротьби з російськими окупантами.

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