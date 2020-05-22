Дания ускоряет отмену карантина: в стране открылись музеи и зоопарки (фоторепортаж)

Первоначальный план Дании состоял в том, чтобы музеи, зоопарки, театры, кинотеатры были закрыты до 8 июня.

Музеи, зоопарки и церкви начали открываться в Дании, так как страна решила ускорить выход из режима карантина.

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Представители здравоохранения заявили, что распространение нового коронавируса замедляется. Первоначальный план Дании состоял в том, чтобы музеи, зоопарки, театры, кинотеатры были закрыты до 8 июня. «Это было чистое утешение. Наконец, мы можем начать», - сказал в интервью телекомпании DR Питер Кьяргаард, директор Музея естественной истории Дании, передает medikforum.

Кьяргаард добавил, что он был взволнован, чтобы показать новую выставку динозавров в музее. Не все музеи вновь открыли свои двери 21 мая. Часть из них заявила, что они начнут принимать посетителей в выходные или на следующей неделе.

В соответствии с соглашением, согласованным в парламенте, датская граница временно закрыта, но начиная со следующей недели список исключений, разрешающих поездки в Данию, будет расширен, и в него будут включены постоянные жители всех стран Северной Европы и Германии, желающие посещать родственников, близких или дома, если они владеют недвижимостью в Дании.

Старшеклассники также скоро начнут возвращаться в классы.

Распространение коронавируса в Дании замедляется. 20 мая датское агентство здравоохранения SSI, действующее при министерстве здравоохранения и отвечающее за надзор за инфекционными заболеваниями, опубликовало отчет, в котором отмечается, что распространение заболевания замедляется, даже несмотря на то, что страна начала открываться. Коэффициент воспроизводства 1,0 означает , что один человек с коронавирусом COVID-19 заражает в среднем одного человека, а скорость ниже 1,0 указывает на то, что распространение снижается.