Это позволило бы Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых дальних высокоточных ракет.

Как пишет Reuters, корпорация Boeing предложила министерству обороны США передать Украине боеприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью стрельбы до 150 км. Это позволило бы Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.

ВСУ уже успешно используют в войне высокоточные управляемые ракеты Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), способные поражать цели на расстоянии более 70 км.

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GLSDB, о которых пишет издание, могли бы эффективно заменить GMLRS, поскольку они дешевле и имеют большую дальность при соизмеримой точности.

Что такое GLSDB

GLSDB - совместная разработка Boeing и Saab Group. Она представляет собой высокоточную планирующую авиабомбу GBU-39, модифицированную для пуска с земли.

Для этого используется ракетная часть боеприпаса M26, разработанного для пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Украинские военные применяют эти пусковые установки, запуская ракеты GMLRS.

М26 - довольно старая ракета. Она была создана еще в конце 1970-х годов, а производство началось в 1980 году. Эти неуправляемые ракеты используют кассетные боеприпасы.

С 1980 года было построено более 400 тыс. ракет M26 разных модификаций. Однако в рамках кампании по сокращению кассетных боеприпасов американская армия утилизировала значительную часть М26. Точных данных о том, сколько именно ракет М26 осталось у США и в тех странах, куда их поставляли, в открытых источниках нет.

New York Times писала, что США и другие страны НАТО с трудом находят резервы для новых поставок оружия Украине. В первую очередь это касается снарядов для ствольной артиллерии, однако, судя по инициативе корпорации Boeing, в США ищут альтернативу высокоточным ракетам для установок HIMARS и MLRS.

Украина уже несколько месяцев запрашивает у США более мощные ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS и MLRS. Их дальность составляет 300 км. Однако эти ракеты до сих пор не переданы украинцам.

Впечатляющая дальность в 150 километров у GLSDB меньше, чем у ракет ATACMS, но намного превышает дальность ракет GMLRS, которые, судя по сообщениям с фронта, могут летать на расстояние до 90 км.

Информация о точной стоимости GLSDB в открытых источниках отсутствует, однако, исходя из данных, опубликованных на сайте ВВС США, они будут стоить более $40 тыс.

Сочетание стоимости, дальности и высокой точности GLSDB делает это предложение довольно выгодным для поставок в Украину. Однако неизвестно, сколько управляемых бомб было построено и сколько США могут позволить себе направить на производство таких ракет. Возможно, поставки могли бы производиться не из запасов в американских арсеналах, а с заводов, на которых будут размещены заказы для нового производства.

При этом, по данным Рейтер, поставки GLSDB могли бы начаться уже весной 2023 года.

Военная помощь США Украине

США - один из ключевых партнеров Украины, оказывающий военную помощь для противодействия российской агрессии. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с момента прихода к власти Джо Байдена США оказали военную помощь уже на $19,7 млрд.

В частности, в середине октября стало известно, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках еще одного пакета помощи на $725 млн.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 7 ноября стало известно, что в Украину прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

10 ноября Пентагон официально объявил новый оборонный пакет для нужд Украины на общую сумму $400 млн.

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