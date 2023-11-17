Представитель Белого дома заявил, что "неприемлемо повторять такую отвратительную ложь".

Белый дом осудил миллиардера и владельца соцсети Х (Твиттер) Илона Маска за поддержку антисемитских сообщений, назвав это "неприемлемым" действием, которое ставит под угрозу еврейские общины.

Как сообщает CNBC, критика Белого дома прозвучала в ответ на ряд скандальных комментариев Маска в Интернете, в том числе на его согласие с постом, в котором еврейское сообщество обвиняется в разжигании "диалектической ненависти" к белым людям.

"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста", - заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

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Белый дом считает, что сообщения Маска особенно вредны на фоне всплеска антисемитских инцидентов, последовавших за массовым убийством ХАМАСом 1200 израильтян 7 октября и последовавшим за этим вторжением Израиля в сектор Газа.

Маск попал в антисемитский скандал

Ранее Маск обвинил еврейских активистов в нападках на его бизнес. В частности, он считает, что Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

Он также поддержал антисемитский твит о том, что еврейские общины разжигают "ненависть к белым", заявив в комментарии к посту, что это "абсолютная правда".

Европейская комиссия заявила, что больше не будет размещать рекламу на X из-за распространения дезинформации, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС.

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