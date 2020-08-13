"На асфальте кровь и женские волосы": жительница Минска рассказала о последствиях протестов

По словам женщины, людей похищают посреди улицы. Против населения применяют огнестрельное оружие и бьют женщин.

В Беларуси во время массовых протестов задержаны более шесть тысяч человек: исчезают подростки, матери, отцы.

Об этом в эфире Завтрака с 1 + 1 рассказала Евгения Ткачева, сестра задержанного минского активиста Андрея Ткачева, который исчез 10 августа. Где сейчас находится человек, неизвестно, сообщает ТСН.

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"Ужасное происходящее. Людей воруют посреди улицы. Ночью взрывы происходят под окнами. Нам обещали, что Майдана не будет, но мне кажется, это как раз он и есть. Каждый день становится все хуже. Применяют огнестрельное оружие, бьют женщин. Утром идешь и видишь на асфальте кровь, женские волосы ", - рассказала женщина.

По ее словам, в центре Минска вокруг столбов до сих пор стоят велосипеды, которыми туда приехали люди. Люди исчезают в неизвестном направлении.

"Это насилие. Бьют людей. Повреждают автомобили, просто разбоем иногда занимаются. Не знаешь, к кому обратиться за помощью. Ранее мы обращались в милицию, а сейчас не пойдешь, потому что они это делают. Президент, который является, не отвечает за нас ", - говорит женщина.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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