По мнению президента США, Путин верил в распад НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин рассчитывал на распад НАТО и G7 после широкомасштабного вторжения в Украину.

Байден соответствующее заявление сделал на саммите Группы семи в Мюнхене.

"Путин продолжает ставить с самого начала на то, что каким-то образом НАТО и G7 распадутся, но этого не произошло и не произойдет", - сказал президент США.

Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии встретятся в баварских Альпах. К ним также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР.

На повестке дня саммита - война России против Украины, а также продовольственная безопасность, мировая экономика и тому подобное. Владимир Зеленский присоединится в онлайн-режиме к одному из заседаний. Саммит продлится три дня на территории Германии.

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