Австрия начала ослаблять пограничный контроль со Швейцарией

Швейцария и Австрия входят в число европейских стран, которые несколько недель назад ввели пограничный контроль, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Австрия намерена ослабить некоторые меры пограничного контроля со Швейцарией в течение нескольких дней и полностью открыть границу с соседней страной к июню.

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Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц швейцарскому вещателю SRF, передает Reuters. "Мы поддерживаем хорошие отношения со швейцарским правительством. И Швейцария, и Австрия являются небольшими экспортоориентированными странами, которые хорошо связаны на международном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы в ближайшие дни мы смогли достичь соглашения по значительному смягчению и чтобы пограничный контроль мог быть полностью прекращен в июне", - сказал Курц.

Кроме того, канцлер Австрии говорит, что его правительство на данном этапе успешно ведет переговоры об ослаблении пограничного контроля с Германией.

Швейцария и Австрия входят в число европейских стран, которые несколько недель назад ввели пограничный контроль, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В последние недели две страны начали открывать некоторые закрытые пункты пропуска на границе и ослаблять миграционные ограничения по мере уменьшения числа новых случаев инфицирования Covid-19 и смертей.

На сегодняшний день в Швейцарии зарегистрировано около 30 тыс. 400 зараженных коронавирусом и 1 тыс. 561 смерть. В Австрии эти показатели ниже: 16 тыс. и 600 случаев соответственно.