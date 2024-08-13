Дальность полета таких ракет достигает 80 километров.

Информация о передаче Ираном России ракет распространяется еще с октября 2022 года, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"До сих пор они не передавались. Но есть огромная разница между теми ракетами, о которых говорили до этого. Тогда речь шла о ракетах, которые имеют дальность на 300 и даже до 700 километров и предназначались для поражения тыловых объектов", - отметил Катков.

Сейчас, как он пояснил, Reuters сообщил о возможной передаче России другого типа ракет, а именно - Ababil.

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"Эти ракеты тактические, значительно меньшей дальности. Это 80 километров. Также речь шла о других ракетах, но с дальностью, которая состоит в 80-150 километров. Это такие ракеты, которые больше похожи на GMLRS к HIMARS. Тегеран во время прошлой выставки в Москве ракету Ababil представил. Поэтому такие разговоры, что Кремль заинтересован, имеют за собой основания", - добавил Катков.

Он также рассказал, какой должна быть реакция от США на передачу Ираном таких ракет:

"Реакция от США в любом случае должна быть. Ведь перед тем, как КНДР начала поставлять боеприпасы в РФ, тем более баллистические ракеты, - в Вашингтоне угрожали Пхеньяну. Но как показала практика, никаких последствий для Пхеньяна не наступило, по крайней мере ничего не изменилось. На фоне этого Тегеран мог посмотреть, что такие поставки безнаказанны, и мог наращивать поставки в РФ вооружения. Все, что может остановить Тегеран, - это ответная и желательно превентивная реакция".

Сотрудничество РФ и Ирана: что известно

Накануне издание Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке сообщило, что Иран готовится к поставке России сотен баллистических ракет с радиусом действия 120 км. По информации журналистов, десятки российских военнослужащих сейчас учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360,

Зато Россия недавно передала Ирану "Искандеры" и РЭБ "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, переброска оружия произошло с помощью военно-транспортного самолета Ил-76, который совершал многократные рейсы из России в Иран.

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