Оппозиция в Ливии контролирует большинство радиостанций
01:16, 02 марта 2011Мир
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Журналист надеется на новую атмсферу
Большинство ливийских радиостанций в настоящее время находятся под контролем оппозиционеров.
Об этом в интервью веб-сайту французского телеканала France 24 сообщил ливийский журналист Умар аль-Кудаи.
"Я надеюсь, что новая атмосфера в Ливии будет способствовать созданию еще большего количества независимых радиостанций и газет," - приводит его слова Би-би-си.
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