Оппозиция в Ливии контролирует большинство радиостанций

Большинство ливийских радиостанций в настоящее время находятся под контролем оппозиционеров.

Об этом в интервью веб-сайту французского телеканала France 24 сообщил ливийский журналист Умар аль-Кудаи.

"Я надеюсь, что новая атмосфера в Ливии будет способствовать созданию еще большего количества независимых радиостанций и газет," - приводит его слова Би-би-си.