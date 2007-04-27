Сенат США одобрил законопроект о выводе войск из Ирака к 31.03.2008

Сенат США одобрил законопроект о выделении 124 млрд. долларов на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане, содержащий рекомендацию вывести все американские войска из Ирака к 31 марта 2008 года.

Как передает Рейтер, Президент США Джордж БУШ обещал наложить вето на документ, если он будет устанавливать сроки вывода войск.

Представители Демократической партии, контролирующей Конгресс США с января этого года, заявляют, что установление сроков вывода войск заставит иракских политиков более активно добиваться политического согласия.

Однако Республиканская партия считает, что установление любых сроков вывода войск свяжет руки американским военным в Ираке и обнадежит боевиков.