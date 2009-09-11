В США вспоминают погибших в терактах 11.09.2001

В США сегодня пройдут траурные мероприятия памяти жертв трагедии 11 сентября 2001 года.

Тогда во время терактов погибли почти 3 тысячи человек.

Ровно 8 лет тому назад террористы, связанные с «Аль-Каидой», захватили в США 4 пассажирских самолета. Два из них были направлены на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один захваченный авиалайнер разбился в ПЕНСИЛЬВАНИИ.

Сегодняшний день траура в Америке традиционно начнется минутой молчания, ударами колоколов и поминальной молитвой во всех храмах Нью-Йорка.