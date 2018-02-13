Город рекордов: в Дубае рядом с Бурдж Халифа открыли самый высокий в мире отель (фото, видео)

Из окон огромного отеля можно увидеть еще одного рекордсмена, ведь совсем рядом с ним расположен самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа.

В Дубае открыли самый высокий в мире отель "Гевора", который имеет высоту 356 метров.

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Как говорится в сюжете ТСН, предыдущий рекордсмен ниже только на 65 сантиметров, и, как не странно, тоже находится в Дубае.

Отель "Гевора" имеет 75 этажей, на них больше полутысячи номеров. Строили его на протяжении четырех лет. Гости отеля смогут искупаться под открытым небом, ведь на крыше откроют огромный бассейн.

Из окон огромного отеля можно увидеть еще одного рекордсмена, ведь совсем рядом с Геворой расположен самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа.