Оранжевые рыцари: в Италии провели традиционную массовую битву апельсинами (фоторепортаж, видео)

Ежегодно принять участие в уличных боях апельсинами в итальянский город Ивреа приезжают тысячи туристов.

В городе Ивреа на севере Италии 11 февраля состоялась традиционная массовая битва апельсинами.

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Как говорится в сюжете ТСН, фестиваль ведет своими корнями еще в Средневековье, поэтому и одеты некоторые участники соответственно – в рыцарские доспехи.

Цитрусовый бой проходит ежегодно и по легенде олицетворяет борьбу за свободу и восстание против тирании. Принять участие в уличных боях апельсинами приезжают тысячи туристов.

При этом все же лучше драться апельсинами в шлемах, ведь во время фестиваля нередко участники даже получают травмы.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Рио-де-Жанейро торжественно начался знаменитый карнавал. Веселье в Рио продлится девять дней. Ожидается, что карнавалить в городе будут не менее 6,5 миллионов человек, в том числе и 1,5 миллионов туристов. На сегодня количество населения Рио-де-Жанейро составляет около 6,3 миллионов.