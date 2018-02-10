В Рио-де-Жанейро начался знаменитый карнавал (фото)

Карнавалить в городе будут не менее 6,5 миллиона человек, в том числе и 1,5 миллиона туристов.

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие всемирно известного карнавала.

В пятницу, 9 февраля, мэр города Марселу Кривелла передал ключ от города королю карнавала, что знаменовало начало веселого народного праздника, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Веселье в Рио продлятся девять дней. Ожидается, что карнавалить в городе будут не менее 6,5 миллиона человек, в том числе и 1,5 миллиона туристов. На сегодня количество населения Рио-де-Жанейро составляет около 6,3 миллиона.

Карнавал проходит в довольно трудное для Рио время. В прошлом году из-за нехватки средств в городской казне были уволены около 80 тысяч работников. Город также сократил помощь школам самбы. В этом году дефицит бюджета ожидается в сумме не менее трех миллиардов долларов США.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Венеции начался ежегодный карнавал - один из старейших в мире. Он продлится до 13 февраля и завершится за 40 дней до Пасхи, после чего начнется Великий пост.