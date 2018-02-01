На популярнейших пляжах Таиланда с сегодняшнего дня курить запрещено

Ограничения начинают действовать на 24 пляжах в 15 провинциях, в частности, на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин.

Запрет на курение на наиболее популярных у отдыхающих пляжах начал действовать в Таиланде с 1 февраля. Его нарушителям грозит штраф или тюремное заключение.

Читайте такжеНазваны самые популярные для туризма страны мираКак сообщили в департаменте морских и береговых ресурсов страны, свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства. Среди них оказались популярные места отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин. За нарушение запрета грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года, передает ТАСС.

"Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - напомнил журналистам глава одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарак Сермтхонг. Как пояснил чиновник, даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравниваться к нарушению правил.

Предупреждающие надписи на пляжах, попавших в зону ограничения, были установлены за несколько месяцев до начала действия ограничений. Здесь также оборудованы специальные места для курения - небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой. К примеру, вдоль пляжа Патонг на острове Пхукет появились шесть подобных кабинок.

Ограничения, касающиеся курения, начали действовать в Таиланде еще с начала ноября прошлого года. Однако местные чиновники решили не применять санкции в отношении нарушителей в течение трех месяцев.

В Туристическом управлении Таиланда считают, что если данная мера окажется успешной, то она может быть расширена на все пляжи в стране. Как пояснили в ведомстве, главная причина введения запрета - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей.

Власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, курсирующих в Сиамском заливе и Андаманском море, поскольку окурки с них чаще всего летят в воду.