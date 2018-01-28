В Венеции начался ежегодный карнавал (фоторепортаж)

На улицах и каналах до середины февраля будет бушевать костюмированное действо.

В Венеции начался ежегодный карнавал - один из старейших в мире. Он продлится до 13 февраля и завершится за 40 дней до Пасхи, после чего начнется Великий пост.

Нынешняя тема - "Creatum: Civitas Ludens" - "Творчество: Город, что играет", пишет ТСН.ua.

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В районе Канареджио на канале вчера вечером состоялась праздничная процессия, а сегодня утром - еще одна. На воде появились разнообразные персонажи и инсталляции.