В Венеции начался ежегодный карнавал (фоторепортаж)
18:45, 28 января 2018
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На улицах и каналах до середины февраля будет бушевать костюмированное действо.
В Венеции начался ежегодный карнавал - один из старейших в мире. Он продлится до 13 февраля и завершится за 40 дней до Пасхи, после чего начнется Великий пост.
Нынешняя тема - "Creatum: Civitas Ludens" - "Творчество: Город, что играет", пишет ТСН.ua.
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В районе Канареджио на канале вчера вечером состоялась праздничная процессия, а сегодня утром - еще одна. На воде появились разнообразные персонажи и инсталляции.
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