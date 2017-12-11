Смоленская катастрофа: в Польше заявили о наличии доказательств взрывов на борту Ту-154М

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что во время работы назначенной им комиссии по расследованию Смоленской катастрофы были найдены доказательства, которые указывают на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.

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Мацеревич подчеркнул, что комиссия Ежи Миллера, занимавшаяся расследованием Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала данные полученных экспертиз, пытаясь не допустить распространения версии о взрыве, передает "Польское радио".

"Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения", - сказал глава Минобороны Польши.

Ранее польская комиссия заявляла, что разрушения левого крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Эксгумацию жертв Смоленской катастрофы польские власти проводят с конца 2016 года. До конца этого года прокуратура планирует эксгумировать и провести детальное исследование останков 46 жертв.