Лидер немецких либералов допустил возможность возвращения России в G8

22:56, 09 сентября 2017
Мир
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Председатель либеральной немецкой партии "Свободные демократы" Кристиан Линднер важным условием назвал отказ России от военных маневров у восточных границ ЕС.

Иллюстрация / REUTERS

Председатель либеральной немецкой партии "Свободные демократы" Кристиан Линднер высказался за возвращение России в клуб стран «Большой восьмерки» в случае отказа российской власти от военных маневров, угрожающих восточноевропейским странам.

Об этом Линднер сказал в интервью журналу Focus, опубликованном 9 сентября, передает Deutsche Welle.

"Если Россия откажется от военных маневров, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже сначала в формате G7 + 1", - сказал он.

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"Лучше говорить с российским президентом Владимиром Путиным, чем о нем", - добавил Линднер.

При этом он призвал к более жесткой позиции в отношении России, если она не откажется от провокаций.

"Если Россия и дальше будет провоцировать, то нужно будет прекратить строительство газопровода Nord Stream", - сказал он.

Россия была исключена из G8 из-за временной оккупации Крыма в 2014 году.

Линднер уже ранее высказывался за диалог с Кремлем и предполагал возможность "замораживания" вопроса Крыма.

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Теги: #Линднер о России#возвращение России в G8#Лидер немецких либералов