Польские следователи обнаружили новые детали катастрофы под Смоленском (видео)

Польские следователи обнаружили новые подробности катастрофы под Смоленском. Они нашли на обломках самолета следы взрыва. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Якобы, самолет с президентом Лехом Качиньским начал разрушаться еще до столкновения с деревьями и землей. Шесть лет назад российская следственная комиссия уверяла: самолет разбился из-за того, что опустился ниже допустимой высоты. И тогда вроде бы ничего не подтверждало взрыва.

Ранее в Польше не исключают версию покушения как причины катастрофы. Заместитель генпрокурора Польши Марек Пасьонек заявлял, что сознательное доведение до катастрофы самолета Ту-154М контроллерами движения на аэродроме "Смоленск-Северный" заключается в том, что они передавали экипажу "ложную и несоответствующую информацию о реальном положении самолета во время снижения уже на расстоянии 8 км от начала взлетной полосы.

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Трагедия произошла в 2010 году. В российский Смоленск президент Польши Лех Качиньский и еще 96 человек, среди которых немало высокопоставленных чиновников летели на годовщину памяти расстрела польских офицеров в Катынском лесу.