Польская комиссия: разрушения левого крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва

В заявлении польской комиссии, которая занимается повторным расследованием смоленской катастрофы, отмечается, что "разрушение левого крыла Ту-154М не началось вследствие столкновения с березой на участке Бодина. Распадение крылья началось до столкновения с березой", передает Польское радио.

Помимо этого в заявлении подчеркивается, что "многочисленные разрушения левого крыла Ту-154М имеют признаки взрыва".

Читайте такжеПольша заявила о невозможности сотрудничать с РФ по делу о крушении Ту-154 под Смоленском"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция относительно сроков и основных причин разрушения левого крыла Ту-154М", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" под Смоленском, разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.