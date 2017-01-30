В Кремле заявили, что новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какая позиция США на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России.

«Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы», - сказал пресс-секретарь Путина.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля «ничего не изменилось», и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2».

Читайте такжеВ Кремле надеются, что Путин и Трамп встретятся до июльского саммита G20

«В первую очередь - реализация Минских договоренностей со стороны Киева, без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей. Именно это может стать залогом успеха. Именно с этим мы пока свидетельствуем такое существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 28 января президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились наладить партнерское сотрудничество в отношении конфликта в Украине.

"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - отметили в Кремле.