СМИ: Турецкая разведка неоднократно предупреждала о готовящихся терактах от ИГ

Национальная разведывательная организация Турции неоднократно предупреждала сотрудников правоохранительных органов страны о готовящихся терактах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet Daily News.

По ее данным, турецкая разведка располагала информацией о том, что семеро боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) проникли на территорию республики из соседней Сирии и готовятся совершить в стране серию терактов. Имена подозреваемых, среди которых было три женщины, были переданы службам безопасности.

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Впоследствии, как отмечает издание, была проведена спецоперация в ряде городов, включая Стамбул, Анкару, Конью, Измир и Шанлыурфу. Было задержано 97 человек. Однако, по последним данным, полицейским не удалось найти и обезвредить всех террористов.

Напомним, в минувший понедельник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в здание Культурного центра Амара в уезде Суруч провинции Шанлыурфа. Здесь проживают около 300 молодых людей, представителей Федерации молодежных обществ социалистов.

По данным газеты, взрыв прогремел во время выступления студентов этой организации, планировавших объявить прессе о том, что они собираются поехать восстанавливать сирийский город Кобани, который на протяжении нескольких месяцев находился под контролем ИГ. В результате теракта 32 человека погибли, около ста получили ранения.

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Накануне в Суруче прошел митинг, на котором его участники обвинили турецкое правительство в поддержке экстремистов ИГ своим бездействием. Однако премьер-министр Ахмет Давутоглу отверг эти обвинения. "Турция и Партия справедливости и развития (правящая партия) никогда не имели каких-либо связей с террористическими организациями, а также никогда не проявляли к ним терпимости", - подчеркнул премьер-министр.