В России в жилом доме произошел взрыв: погиб один человек (фоторепортаж)
Четыре человека пострадали и один погиб в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево.
Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва. Сейчас запланирован вылет главы МЧС на место происшествия, не можем сказать, вылетел ли он уже», — сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что из здания уже эвакуировали более 200 человек.
Днем в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газовоздушной смеси на третьем этаже дома, расположенного на улице Гагарина. Помещения с пятого по третий этаж обрушились.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и выехал на место происшествия. Он также поручил отправить пострадавших в места временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.