В Польше хотят продлить президентский срок Дуды из-за вспышки COVID-19

В то же время оппоненты провластных сил отвечают, что выборы 10 мая возможны. Правящая же партия пока с решением не определилась.

Партнер провластных парламентских сил, партия Porozumienie предлагает продлить срок действующего президента Анджея Дуды, чтобы не проводить выборы 10 мая.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Руководитель Porozumienie заявил, что выступает за внесение изменений к Конституции и продлении срока полномочий президента до семи лет.

В то же время оппоненты провластных сил отвечают, что выборы 10 мая возможны. Правящая же партия пока с решением не определилась.

Кроме того, в коалиции звучало предложение ввести кратковременное чрезвычайное положение и перенести президентские выборы на август, против чего выступает оппозиция.

При этом глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский назвал такое решение предательством Конституции и настаивает на изменениях в избирательное законодательство, что позволило бы всем взрослым полякам голосование по почте.