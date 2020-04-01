Лидеры пяти стран призвали создать глобальный альянс против коронавируса

Среди предложений – международное сотрудничество по разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

Германия, Иордания, Эфиопия, Сингапур и Эквадор призвали создать глобальный альянс против коронавируса.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление лидеров государств в британском издании The Financial Times.

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«Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его. Эта пандемия не пощадит ни одну страну, независимо от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности», – говорится в тексте обращения.

Среди предложений – международное сотрудничество по разработке вакцины против коронавирусной инфекции, а также ее дальнейшее и справедливое распределение по всему миру.

«Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания по всему миру должны стать выдающимся примером «глобального общественного достояния», – призвали лидеры государств.

Как сообщал УНИАН, в США за один день от коронавируса умерло по меньшей мере 830 человек.