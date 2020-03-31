В Грузии из-за коронавируса запретили продажу алкоголя, свадьбы и похороны
18:41, 31 марта 2020Мир
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Соответствующее постановление приняло правительство Грузии.
В Грузии алкоголь под запретом / ua.depositphotos.com
В Грузии с 31 марта запретили продажу алкоголя, в том числе вина и пива.
Читайте такжеЕгипет вводит комендантский час на две недели из-за коронавирусаОб этом говорится в соответствующем постановлении от 30 марта, опубликованном на сайте грузинского правительства.
Кафе и рестораны с этой же даты могут работать только в режиме «на вынос» или доставки на дом.
Также правительство Грузии запретило собираться в общественных местах больше чем по три человека. Общественным местом считается любое публичное пространство в помещении или на открытом воздухе, если речь идет не о частном жилье.
Кроме того, запрещены свадьбы, похороны и подобные мероприятия, если в них участвуют больше трех человек.
Ранее УНИАН сообщал, что в Испании запретили похоронные церемонии.
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