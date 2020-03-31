В Грузии из-за коронавируса запретили продажу алкоголя, свадьбы и похороны

Соответствующее постановление приняло правительство Грузии.

В Грузии с 31 марта запретили продажу алкоголя, в том числе вина и пива.

Читайте такжеЕгипет вводит комендантский час на две недели из-за коронавирусаОб этом говорится в соответствующем постановлении от 30 марта, опубликованном на сайте грузинского правительства.

Кафе и рестораны с этой же даты могут работать только в режиме «на вынос» или доставки на дом.

Также правительство Грузии запретило собираться в общественных местах больше чем по три человека. Общественным местом считается любое публичное пространство в помещении или на открытом воздухе, если речь идет не о частном жилье.

Кроме того, запрещены свадьбы, похороны и подобные мероприятия, если в них участвуют больше трех человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Испании запретили похоронные церемонии.