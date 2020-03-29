Испания усиливает карантин: все некритично важные предприятия будут закрыты
15:24, 29 марта 2020Мир
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Работников этих предприятий отправят по домам с сохранением зарплаты.
Иллюстрация REUTERS
Власти Испании решили усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Politico.
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Так, премьер-министр страны Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.
При этом он добавил, что позднее испанцы должны будут отработать вынужденно пропущенные часы.
Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие инфицирования коронавирусом.
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