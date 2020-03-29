Испания усиливает карантин: все некритично важные предприятия будут закрыты

Работников этих предприятий отправят по домам с сохранением зарплаты.

Власти Испании решили усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Politico.

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Так, премьер-министр страны Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

При этом он добавил, что позднее испанцы должны будут отработать вынужденно пропущенные часы.

Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие инфицирования коронавирусом.