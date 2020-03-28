В Британии количество смертей от коронавируса превысило тысячу чкловек

По последним данным, в этой стране уже 17 тысяч 89 заболевших, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Матт Хэнкок.

В Британии в субботу стало известно, что от коронавируса умерли еще 260 человек, таким общее число смертей составило 1019.

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Как передает ВВС, количество подтвержденных новых случаев COVID-19 удваивается каждые 3-4 дня, тогда как летальность растет быстрее - каждые 2-3 дня.

По последним данным, в этой стране уже 17 тыс. 89 заболевших.

Отмечается, что в эти выходные в Британии начнется массовое тестирование работников Национальной службы здравоохранения на присутствие у них вируса. Приоритет будет отдан тем, кто непосредственно работает с больными, а также имеющим симптомы COVID-19 или живущим под одной крышей с теми, у кого есть симптомы вируса.

Накануне, 27 марта, стало известно, что у британского премьер-министра Бориса Джонсона, а также у министра здравоохранения Матта Хэнкока подтвержден диагноз COVID-19. Они оба находятся дома на самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, превысило 600 тыс. человек.

Больше всего заболевших сейчас в США: там поставлено уже больше 100 тыс. диагнозов, больше чем в Китае - стране, где началась пандемия.

По последним данным, всего в мире умерли более 28,8 тыс. человек, 135,7 тыс. выздоровели.