Макрон объявил о военной операции по сдерживанию коронавируса

Французские военные будут выполнять санитарные, логистические и защитные функции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции Résilience с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

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Как сообщает RFI, соответствующее заявление Макрон сделал после посещения военно-полевого госпиталя в Мюлузе (Эльзас), который военные развернули для больных COVID-19. В операции будут задействованы вертолетоносцы класса «Мистраль».

«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience («Стойкость»), отдельную (от операции) Sentinelle («Часовой»), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом», - сказал президент.

В рамках операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude - в зону Антильских островов-Гвианы.

По словам Макрона, военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции с целью оказания помощи населению и поддержки государственных служб в борьбе с эпидемией.

Президент Франции также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Напомним, Франция ранее мобилизовала армию для эвакуации больных COVID-19 на военные объекты.

Как сообщал УНИАН, Восточная Франция пострадала из-за вспышки COVID-19 больше всего. Местные медики заявляли о нехватке защитных костюмов и масок, росте количества инфицированных сотрудников.

Из-за чрезвычайной ситуации президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «войне за здоровье». Правительство приказало армии использовать военную «систему Морфея»: больных будут доставлять специальными самолетами, которые использовали в зонах конфликта в Афганистане и Косово для эвакуации военных.

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