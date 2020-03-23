Истощенные, но живые: как Китай встречает первые дни без смертей от COVID-19 (фоторепортаж)

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Последние дни подряд китайские медики впервые с момента вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 не регистрируют смертей пациента. По этому случаю местным жителям разрешили вернуться к обычному ритму жизни.

На улицах постепенно появляются люди, некоторые осторожно передвигаются общественным транспортом и даже женятся.

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Впрочем, подавляющее большинство китайцев до сих пор не расстаются с медицинскими масками, а врачи продолжают проверять граждан специальными тестами на коронавирус.

С момента вспышки, в частности, в китайской провинции Хубэй умерло 3 153 больных. Однако печальную статистику по количеству жертв в мире опережает Италия. По состоянию на обед 23 марта там умерли 5 476 пациентов.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.