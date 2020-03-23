Как выглядели улицы Испании до карантина и сейчас (фоторепортаж)

Испанцам запрещено выходить из дома, за исключением работы, покупок продуктов питания или случаев форс-мажора.

Правительство Испании из-за коронавируса решило продлить режим чрезвычайной ситуации, который заканчивается в конце марта, до 15 апреля.

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Испанцам запрещено выходить из дома, за исключением работы, покупок продуктов питания или случаев форс-мажора.

Закрыты все рестораны, бары, гостиницы, школы и университеты, а также торговые точки, кроме продуктовых.

Фотокорреспонденты Reuters соединили фотографии страны до карантина, на которых кипит жизнь, гуляют туристы, люди ужинают в ресторанах, с пустыми улицами сейчас.

Напомним, в Испании от коронавируса умерли более 2 тыс. лиц. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в стране умерли 426 человек. Всего в этой стране зарегистрировано 33 тыс. 89 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее УНИАН подготовил для вас репортаж о том, как итальянцы, которые вынуждены сидеть дома, отдыхают и занимаются спортом на балконах, там же устраивают концерты, танцуют.

Много кто вывешивает на балконах итальянские флаги в знак солидарности. Некоторые зажигают свечи в память о тех, кто погиб от коронавируса. Людей, которые выходят на улицы, останавливает полиция и проверяет документы.

Также мы показывали вам пустые полки немецких супермаркетов и рассказывали о дополнительных ограничениях, которые вводят в стране из-за коронавируса.