Коронавирус - карта распространения 9 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 мая 2020 в мире инфицированы 3 954 897 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 мая, десятка лидеров
- 1 283 929 США
- 222 857 Испания
- 217 185 Италия
- 212 629 Великобритания
- 198 676 Россия
- 176 202 Франция
- 170 588 Германия
- 146 894 Бразилия
- 135 569 Турция
- 104 691 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
275 179 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 77 180 человек. В Великобритании - 31 316 человек, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 26 299 человек, во Франции - 26 233 человека. По всему миру 1 331 733 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.