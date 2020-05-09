Коронавирус - карта распространения 9 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 мая 2020 в мире инфицированы 3 954 897 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 мая, десятка лидеров

1 283 929 США

222 857 Испания

217 185 Италия

212 629 Великобритания

198 676 Россия

176 202 Франция

170 588 Германия

146 894 Бразилия

135 569 Турция

104 691 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

275 179 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 77 180 человек. В Великобритании - 31 316 человек, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 26 299 человек, во Франции - 26 233 человека. По всему миру 1 331 733 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.