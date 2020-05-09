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Коронавирус - карта распространения 9 мая

14:33, 09 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 9 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 мая 2020 в мире инфицированы 3 954 897 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 мая, десятка лидеров

  • 1 283 929 США
  • 222 857 Испания
  • 217 185 Италия
  • 212 629 Великобритания
  • 198 676 Россия
  • 176 202 Франция
  • 170 588 Германия
  • 146 894 Бразилия
  • 135 569 Турция
  • 104 691 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

275 179 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 77 180 человек. В Великобритании - 31 316 человек, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 26 299 человек, во Франции - 26 233 человека. По всему миру 1 331 733 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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