Коронавирус - карта распространения 9 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 апреля 2020 в мире инфицированы 1 484 811 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 апреля, десятка лидеров
- 432 132 США
- 148 220 Испания
- 139 422 Италия
- 113 296 Германия
- 83 080 Франция
- 82 867 Китай
- 64 586 Иран
- 61 474 Великобритания
- 38 226 Турция
- 23 403 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
88 538 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 17 669 смертей. В США умерли 14 817 человек, в Испании - 14 792 человека, , во Франции - 10 869 человек, в Великобритании - 7 097 человек. По всему миру 329 876 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.