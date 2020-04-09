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Коронавирус - карта распространения 9 апреля

10:59, 09 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 9 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 апреля 2020 в мире инфицированы 1 484 811 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 апреля, десятка лидеров

  • 432 132 США
  • 148 220 Испания
  • 139 422 Италия
  • 113 296 Германия
  • 83 080 Франция
  • 82 867 Китай
  • 64 586 Иран
  • 61 474 Великобритания
  • 38 226 Турция
  • 23 403 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

88 538 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 17 669 смертей. В США умерли 14 817 человек, в Испании - 14 792 человека, , во Франции - 10 869 человек, в Великобритании - 7 097 человек. По всему миру 329 876 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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