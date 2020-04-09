Коронавирус - карта распространения 9 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 9 апреля 2020 в мире инфицированы 1 484 811 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 9 апреля, десятка лидеров

432 132 США

148 220 Испания

139 422 Италия

113 296 Германия

83 080 Франция

82 867 Китай

64 586 Иран

61 474 Великобритания

38 226 Турция

23 403 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

88 538 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 17 669 смертей. В США умерли 14 817 человек, в Испании - 14 792 человека, , во Франции - 10 869 человек, в Великобритании - 7 097 человек. По всему миру 329 876 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.