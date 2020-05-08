Коронавирус - карта распространения 8 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 8 мая 2020 в мире инфицированы 3 847 102 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 8 мая, десятка лидеров

1 256 972 США

221 447 Испания

215 858 Италия

207 977 Великобритания

177 160 Россия

174 918 Франция

169 430 Германия

135 773 Бразилия

133 721 Турция

103 135 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

269 598 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 75 670 человек. В Великобритании - 30 689 человек, в Италии - 29 958 смертей, в Испании - 26 070 человек, во Франции - 25 990 человека. По всему миру 1 285 965 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.