Коронавирус - карта распространения 8 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 8 мая 2020 в мире инфицированы 3 847 102 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 8 мая, десятка лидеров
- 1 256 972 США
- 221 447 Испания
- 215 858 Италия
- 207 977 Великобритания
- 177 160 Россия
- 174 918 Франция
- 169 430 Германия
- 135 773 Бразилия
- 133 721 Турция
- 103 135 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
269 598 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 75 670 человек. В Великобритании - 30 689 человек, в Италии - 29 958 смертей, в Испании - 26 070 человек, во Франции - 25 990 человека. По всему миру 1 285 965 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.