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Коронавирус - карта распространения 8 мая

10:53, 08 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 8 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 8 мая 2020 в мире инфицированы 3 847 102 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 8 мая, десятка лидеров

  • 1 256 972 США
  • 221 447 Испания
  • 215 858 Италия
  • 207 977 Великобритания
  • 177 160 Россия
  • 174 918 Франция
  • 169 430 Германия
  • 135 773 Бразилия
  • 133 721 Турция
  • 103 135 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

269 598 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 75 670 человек. В Великобритании - 30 689 человек, в Италии - 29 958 смертей, в Испании - 26 070 человек, во Франции - 25 990 человека. По всему миру 1 285 965 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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